25 ألف شقة فندقية في دبي ضمن 194 منشأة

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي نحو 24.9 ألف شقة ضمن 194 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي، وفق إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفندقية توزعت بين 10.49 آلاف شقة فندقية فاخرة ضمن 68 منشأة و14.4 ألف شقة متوسطة ضمن 126 منشأة. واستحوذت الشقق الفندقية على 20.4% من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 75% في الشقق الفندقية الفاخرة، و76% في الشقق الفندقية المتوسطة، إذ تشهد طلباً متصاعداً من قبل العائلات المحلية والخليجية.

واصل قطاع الشقق الفندقية في دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة من حيث حجم الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، ونجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسعى للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة، بالتزامن مع قرب انطلاق معرض إكسبو 2020.

ورصدت شركة «إير دي إن إيه» الأمريكية المتخصصة في البيانات والأبحاث الفندقية ارتفاعاً هائلاً في الطلب على الشقق الفندقية في دبي بنسبة تبلغ 10 أضعاف النمو في الطلب على الغرف الفندقية.

وقال خبراء إن الشقق الفندقية بدأت تؤدي دوراً رئيساً في قطاع الضيافة في دبي، في ظل انتعاش السياحة العائلية من جهة، وقيام العديد من الشركات العالمية بنقل مقراتها إلى دبي من جهة أخرى، وهو ما انعكس على الطلب على الشقق الفندقية الذي ارتفع بشكل متزايد أخيراً.