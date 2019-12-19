أبوظبي وجهة عالمية للسياحة في عطلة الأعياد

المصدر: وام

تستقطب إمارة أبوظبي خلال فترة الأعياد المقبلة السياح من مختلف دول العالم الذين يقصدونها لقضاء إجازات الميلاد ورأس السنة والتمتع بالعروض التسويقية والترفيهية التي توفرها لهذه المناسبة.

ونجحت إمارة أبوظبي في حجز مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية، وباتت من أهم الوجهات العالمية لتمضية الإجازات والعطل خاصة في فصل الشتاء الذي يكتسب أهمية خاصة كونه يجتذب السياح من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين بدول الخليج عموما.

وتوفر الإمارة لزوارها تجربة سياحية فريدة من نوعها تتنوع بين الأصالة والحداثة، بفضل ما تزخر به من معالم تاريخية وثقافية وتراثية تخدمها بنية تحتية متطورة من مراكز التسوق والترفيه، إلى جانب القطاع الفندقي المتميز الذي يضم 163 منشأة توفر ما يزيد عن 33 ألف غرفة فندقية.

ويجد عشاق السياحة التاريخية والثقافية في إمارة أبوظبي ضالتهم حيث تعكس المواقع التاريخية والتراثية في الإمارة طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة خلت، وهي تتنوع بين مواقع أثرية ومبانٍ تاريخية وتقليدية وقلاع ومساجد ومقابر، فضلاً عن قرى التراث، وفي مقدمتها القرية التراثية على كاسر أمواج أبوظبي.

وتعتبر القصور والحصون التاريخية في إمارة أبوظبي تحفة إنسانية سجلت صفحات من تاريخ البشرية، وبالطبع يأتي في مقدمتها "قصر الحصن" الذي يعد أحد أهم المعالم التاريخية في الإمارة، وهو يؤدي دوراً رئيساً في المحافظة على الإرث الإماراتي وحضارته وتقاليده.

وإلى جانب قصر الحصن هناك حصن المقطع الذي بُني قبل 200 عام، وقلعة الجاهلي في العين والتي تعد أكبر القلاع الموجودة على أرض الإمارات، والتي تم بناؤها عام 1898، وفي مدينة العين أيضاً يوجد الحصن المربع والذي يدعى حصن الشرطة، كونه استخدم منذ وقت طويل من قبل الشرطة، وقريباً منه يوجد الحصن الشرقي الذي يحوي بداخله المتحف الوطني، وقد بني هذا الحصن عام 1915، وهو المكان الذي شهد ولادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وتعد مدافن حفيت من أبرز المواقع الأثرية الأخرى في الإمارة التي تعود إلى العصر البرونزي المبكر 3000 - 2700 ق.م، ويقع هذا الموقع بالقرب من سفح جبل حفيت في مدينة العين، وقد تم العثور فيه على 200 مدفن، وعثر بداخلها على بعض النحاسيات والأواني الفخارية والخرز الملون، ويعد موقع حفيت واحداً من مواقع مدينة العين التي أدرجت على قائمة التراث العالمي عام 2011.

وتبرز القرية التراثية في أبوظبي كأحد أهم المعالم السياحية في الإمارة، حيث يقصدها يومياً بين 2000 و2500 زائر للتجول في أروقة متحفها الزاخر بكنوز التراث، مثل أدوات الزينة النسائية القديمة والحلي وصور قديمة تجسد مراحل تاريخية ومسكوكات إسلامية فضية وبرونزية وورقية قديمة وأدوات صيد وأسلحة قديمة، خاصة البنادق، مع ركن خاص للمخطوطات النادرة وركن الأرشيف التاريخي.

ويمثل جامع الشيخ زايد الكبير أحد أبرز المعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في أبوظبي، وتمّ بناؤه كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي.

وبدورها، باتت "واحة الكرامة" مقصداً رئيساً للزوار والسائحين القادمين إلى أبوظبي، ووجهة للتعرف إلى تضحيات أبناء الإمارات في سبيل ترسيخ مكانة الدولة كرمز دولي للتسامح والتعايش وكرم الضيافة.

وتحتوي إمارة أبوظبي على مجموعة كبيرة من المتاحف التي تمثل أهم تجمع ثقافي في دولة الإمارات، ومن هذه المتاحف متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وجميعها تلقى رواجا واسعا من المهتمين بالتعرف على تاريخ وثقافة دولة الإمارات.

ومن معالم الجذب الأخرى الموجودة داخل الجزيرة صرح منارة السعديات، الذي يهدف إلى تعريف الزوار بمكانة أبوظبي وتطورها الثقافي والتاريخي، حيث تحتوي على صالتي عرض مفتوحتين أمام الجمهور لعرض الأفلام الإرشادية، كما يوجد "صالة فنون أبوظبي" التي تعرض برامج فنية وتستضيف معارض على مدار العام.

وتحتضن أبوظبي العديد من الوجهات الترفيهية العائلية المميزة، منها جزيرة السعديات التي تعد من أهم المشاريع السياحية في الدولة وتستقطب عددا كبيرا من الزوار بشكل سنوي من أنحاء العالم كافة، نظرا لتمتعها بأنشطة ذات طابع سياحي، إضافة إلى الفنادق الفخمة التي تميزها عن غيرها من المناطق في الإمارة، وشاطئ السعديات الخلاب.

ومن الأماكن الترفيهية والسياحية الأخرى في العاصمة أبوظبي، يجد السائح مركز تسوق " ياس مول " الذي يقع فوق جزيرة ياس، ويضم ما يزيد عن 370 محلا تجاريا، ويأخذ الجانب الترفيهي منه قسما كبيرا حيث يحتوي على مناطق ألعاب مخصصة للأطفال من مختلف الأعمار، كما يرتبط المول بشكل مباشر بعالم فيراري الشهير، الذي يعد من أهم أماكن السياحة في العاصمة، وهو المنتزه الأول من نوعه في العالم المستوحاة فكرة تصميمه من سباقات الفيراري العالمية الشهيرة.

وعدا عن كونها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تحوز تقييم الاستدامة لاتباعها أسلوب المباني الخضراء، تضم المدينة المائية "ياس ووترورلد" 43 لعبة ومنزلقة، بينها 5 مرافق غرائبية تعتبر الأولى من نوعها، وتحظى بجائزة الريادة وبتصنيف "أفضل حديقة ألعاب مائية" في العالم، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد العالمي المختص بتصنيف المواقع الترفيهية.

وتُعد مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، التي افتتحت أبوابها على جزيرة ياس في يوليو 2018، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، وقد حصلت المدينة التي تمتد على مساحة تبلغ 1.65 مليون قدم مربع، مؤخرا على لقب المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم وفقاً لتصنيف غينيس للأرقام القياسية.