«دبي للسياحة» تُطلع شركاءها على آخر تطوّرات قطاعي السياحة والتجزئة والتحضيرات لـ 2020

المصدر: دبي - البيان

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» لقاءً لشركائها في القطاع، تم خلاله تسليط الضوء على آخر التطوّرات التي شهدها قطاع السياحة، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدائرة للترويج للإمارة في مختلف الأسواق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

جاء اللقاء في إطار تواصل «دبي للسياحة» المستمر مع شركائها في القطاع لتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق والعمل معاً لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2025.

وبمشاركة 1000 شخص من ممثّلي أبرز المنشآت الفندقية وشركات تنظيم الجولات السياحية وإدارة الوجهات في الإمارة، إلى جانب مسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات وإكسبو 2020 دبي.

حضر اللقاء هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالإضافة إلى مسؤولين ومديرين في قطاعي السياحة والتجزئة.

وقدّم هلال المري نظرة شاملة حول آخر مستجدّات قطاع السياحة في دبي وأدائه خلال الأشهر العشرة الأولى، التي شهدت ارتفاعاً في أعداد الزوار القادمين إلى المدينة بنسبة 4,8 % من 12,88 مليون زائر إلى 13,50 مليون زائر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مبيّناً بشكل تفصيلي الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي وما حققته بعض الدول من نمو ملحوظ، إضافة إلى ارتفاع عدد المنشآت الفندقية بنسبة 2% من 708 منشآت إلى 724 منشأة، فضلاً عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنسبة 8% من 113,509 غرف إلى 122,185 غرفة، وعدد الغرف المحجوزة التي ارتفعت بنسبة 6,2% من 24,49 مليوناً إلى 26,01 مليون غرفة.

كما أَطلع المشاركين على التطوّرات الرئيسية التي سيشهدها القطاع، لا سيما خلال عام 2020، لتمكينهم من مواكبة ما هو جديد، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية السياحة.

حملات تسويقية

واستعرض عصام كاظم الحملات التسويقية الدولية والشراكات التي عقدتها «دبي للسياحة» مع شركائها، ومن ضمنها إطلاق الفيلم الترويجي الجديد «A Story Takes Flight» بمشاركة نجمات هوليوود غوينيث بالترو وزوي سالدانا وكيت هدسون، إضافة إلى إطلاق حملات تسويقية خلال موسم «Monsoon»، والتي حققت نجاحاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً للجمهور الهندي، وتنظيم جولات تعريفية في عدة مدن هندية.

وأشار أيضاً إلى الحملة التسويقية «ThisisDubai#»، التي تم إطلاقها على مستوى منطقة دول التعاون بالشراكة مع منصّة «تيك توك».

واستعرض أحمد الخاجة عدداً من المبادرات والفعاليات التي تلعب دوراً مهماً في المحافظة على الزخم الإيجابي للقطاع، داعياً الجميع إلى ضرورة المشاركة في هذه المهرجانات والمبادرات بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، وكذلك يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة والتسوق. ومن جهته، استعرض فريق «إكسبو 2020 دبي» آخر تطوّرات هذا الحدث الضخم.