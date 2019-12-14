خيارات فندقية متنوعة تستقطب العائلات

المصدر: دبي- البيان

توفر سانت موريتز العديد من الخيارات الفندقية للنزلاء، والتي تتناسب مع مختلف العائلات والميزانيات والشرائح الاقتصادية، الأمر الذي يشكل إضافة نوعية لهذه المدينة، حيث يعتبر فندق كولم سانت موريتز أول فندق يتم بناؤه في المدينة عام 1856، حيث أقام مالكه يوهانس بدرت، عطلات شتوية إلى سانت موريتز من عام 1864 ونتيجة لذلك، احتفل الفندق والمنتجعات وسويسرا نفسها بـ 150 عاماً من السياحة الشتوية في موسم 2014/‏ 2015.

يحتوي الفندق على 164 غرفة بأحجام مختلفة، يمكن توصيل العديد منها، ما يجعلها مناسبة لقضاء العطلات العائلية. وتتمتع معظم الغرف بإطلالة رائعة على بحيرة المدينة ووادي اينغادين، بينما تطل بعض الغرف على المنتجع ومنطقة Corviglia للتزلج.

وقام المصمم الشهير بيير إيف روشون مؤخراً بتجديد نصف الغرف تقريباً، وتم تصميم جميع غرف الفندق بشكل رائع باستخدام ألوان أنيقة هادئة ومفروشات مريحة، مع دمج أحدث التقنيات.

كما يحتوي على عدد كبير من المطاعم (أربعة في فصل الصيف وسبعة في فصل الشتاء) يقدم للضيوف مجموعة واسعة من خيارات الطهي، من تخصصات انغادين المحلية إلى المطاعم العالمية الفاخرة. وتسهم جودة الفنادق بهذه المدينة في استقطاب أعداد كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم لا سيما من أوروبا، بالإضافة إلى استقطاب العائلات من منطقة الشرق الأوسط.