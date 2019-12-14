«ريتز كارلتون» يحصد جائزة الفندق المدني الرائد عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، عن حصوله على جائزة «الفندق المدني الرائد عالمياً لعام 2019»، في النسخة السادسة والعشرين من جوائز السفر العالمية.

وتمّ الإعلان عن الفائزين في الحفل النهائي لجوائز السفر العالمية، والذي أقيم في دار الأوبرا الملكية في مسقط- سلطنة عُمان، بحضور العديد من صناع القرار والشخصيات الرائدة في قطاع السياحة العالمي. وقد تنافس الفندق مع فنادق فاخرة موجودة في المدن حول العالم، وجاء فوزه نتيجة للمستوى الرفيع، الذي يقدّمه طوال السنة والمستويات العالية من خدمات العمل والترفيه.

وقال د طارق درباس، المدير العام لفندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي: «إنّه لشرف كبير لنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة، لا سيما أن المنافسة عليها شديدة جداً من قبل مجموعة من أرقى فنادق المدن في العالم. وتعكس هذه الجائزة تفاني وشغف سيداتنا وسادتنا، الذين يبذلون كلّ ما بوسعهم لتقديم مستويات الخدمة الاستثنائية، التي نشتهر بها. وبصفتها المعيار الحاسم للجودة في قطاع السياحة والسفر، يضع الفائزون في جوائز السفر العالمية المعيار الذي يجب أن يحتذي به الآخرون. ونحن فخورون جداً بهذا التقدير الكريم الذي ناله فندق الريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي عن الخدمة الاستثنائية التي يقدّمها».

أُسّست جوائز السفر العالمية عام 1993 من أجل تكريم ومكافأة التميّز عبر مختلف القطاعات الأساسية في مجال السياحة والسفر والضيافة، وهي اليوم معترف بها عالمياً كونها علامة دامغة للتميّز في الصناعة.