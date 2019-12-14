دبي ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز 19 في قائمة أفضل وجهات الزيارة في العام القادم التي ضمت 50 مدينة عالمية نشرها موقع السياحة العالمي«ترافيل أند ليجر».

وتطرق الموقع إلى معرض إكسبو 2020 دبي بقوله، إنه أول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط ويقدر له أن يغير وجه مدينة هي أصلاً في حركة تغير دائمة، مبرزاً في الوقت نفسه أهمية موقع «ديستريكت 2020»، المنطقة الواقعة في منتصف الطريق بين دبي وأبوظبي، والتي تحتوي على حدائق متعددة ومحطة مترو وأكثر من 200 مطعم.

وتخطط الحكومة بعد انتهاء المعرض لتحويل الموقع إلى مركز تعليمي وتكنولوجي معتمد يعمل بنظام «ليد غولد».

وأعلنت 192 دولة من الدول الكبرى مشاركتها في الحدث العالمي وسيشمل البرنامج 60 عرضاً حياً كل يوم بما في ذلك «الوصل» أول أوبرا إماراتية ولأول مرة على الإطلاق، سيكون لكل دولة من الصين إلى جيبوتي، جناح خاص بها. خلال دورة المعرض التي ستبدأ في أكتوبر، تتوقّع المدينة استقبال حوالي 25 مليون زائر.

وختم الموقع تقريره عن معرض إكسبو بعبارة «حدث لم يشهده العالم من قبل».