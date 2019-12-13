صور شبكات التواصل تُعزز اختيار وجهات السفر

المصدر: دبي -البيان

كشفت دراسة بحثية أن 60 % من المسافرين من الإمارات يرون أن صور السفر على شبكات التواصل الاجتماعي تُلهمهم وتحفّز رغبتهم في السفر أكثر بينما تؤثر صور شبكات التواصل الاجتماعي في اختيار وجهة السفر لـ 47% منهم.

وبحسب نتائج استطلاع أجرتها «أجودا» إحدى منصات السفر الرقمية الأسرع نمواً في العالم جاءت اليابان وسنغافورة وتايلاند كأفضل الأماكن لالتقاط صور انستغرام في آسيا - حيث تتميّز بمناظرها الطبيعية الخلابة، وناطحات السحاب الحديثة، والشواطئ المذهلة التي لا تُنسى، والمعالم والآثار القديمة، والمقاهي الرائعة، والتصاميم المعمارية المثيرة للإعجاب.

وتكشف الدراسة أيضاً بعض التفضيلات المختلفة بين الفئات العمرية والنوع الاجتماعي. وإجمالاً، صنّف الرجال من دولة الإمارات سنغافورة كأفضل البلدان المناسبة لصور انستغرام.

أما بالنسبة إلى الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 عاماً كانت ماليزيا هي الخيار الأفضل، بينما يعتبر أولئك الذين يتجاوزون الـ55 عاماً الصين أكثر الوجهات المناسبة لصور انستغرام في آسيا حيث اختارتها نسبة الخُمس كأفضل الدول لالتقاط الصور المناسبة لشبكات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة العمرية للرجال فوق الـ55 عاماً هي الفئة الوحيدة التي أدرجت فيتنام ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل.

وبالنسبة إلى النساء جاءت اليابان في المرتبة الأولى تليها الفلبين وسنغافورة وتايلاند وماليزيا لتكمل قائمة الدول الأفضل لالتقاط صور انستغرام.