مدينة صينية تستنسخ هانوفر الألمانية لاجتذاب الزوار

المصدر: تشانجده (الصين) - د ب أ

قامت مدينة تشانجده الصينية باستنساخ هانوفر، المدينة الألمانية رغم انها لا تشتهر كثيراً بوجود معالم للجذب السياحي فيها.

وكشفت مدينة تشانجده منذ ثلاثة أعوام عن إقامة حزام للتسوق يبلغ طوله 450 متراً على طول نهر تشوانزي، وتم في هذه المنطقة التجارية تقليد المعمار التراثي الشائع بالشمال الألماني، حيث تم إقامة منازل شيدت بالطوب القرميد وإقامة تمثال للفيلسوف جوتفريد فيلهلم لايبنتس، إلى جانب مصنع للبن ومصنع للجعة يتيح الجو الملائم لتناولها، وإن كان لا ينتجها.

وتصف بايلان تشيا مديرة المجمع الذي يضم مصنعي البن هذا الشارع التجاري بأنه رمز للصداقة الدائمة بين المدينتين الألمانية والصينية، وتقول: «إننا نحب هانوفر»، واستثمرت تشانجده نحو 502 مليون دولار في المشروع، من بينها 335 مليوناً لتكلفة البناء وحده.

وتعد المدينة صغيرة نسبياً بالمعايير الصينية، حيث يقيم فيها 700 ألف شخص، يزداد هذا العدد إلى ستة ملايين شخص إذا أضفنا البلدات والقرى المحيطة بها، وتم تشييد مدينة «هانوفر الصغيرة» النموذج المقلد لجذب السياح لزيارة المنطقة، ومن بينهم السائحون إلى جانب الزوار المحليين، ويمكن للزائرين التوجه إلى مقصد تشانجياجي السياحي الذي يتميز بمعالمه الطبيعية الرائعة، وتم إدراجه في قائمة التراث العالمي ويبعد عن تشانجده بمسافة تقطعها الطائرة في ساعة واحدة فقط، بينما تبعد مدينة شنغهاي بمسافة تقطعها الطائرة في ساعتين.