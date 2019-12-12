323 مليار دولار استثمارات عربية بالسياحة بنهاية 2020

المصدر: القاهرة - د ب أ

توقّع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن تصل قيمة الاستثمارات السياحية في العالم العربي إلى 323 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وقال آل فهيد، في بيان صحفي، أمس، إن تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية، الذي أعدته المنظمة بنهاية عام 2018، يشير إلى أن الدول العربية حققت نتائج إيجابية في أعداد السياحة الوافدة حيث وصلت بحدود 92 مليون سائح.

وأكد أن السياحة «صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول، حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي»، متوقعاً أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يزيد على 225 مليون سائح.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22 بالأحساء «عاصمة السياحة العربية» لعام 2019، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري.

وتشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22، إذ ستتسلم المملكة رئاسة الدورة من مصر.