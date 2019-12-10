اختيار أبوظبي وجهة رائدة للسياحة الرياضية عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت العاصمة أبوظبي جائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم خلال الحفل الختامي للنسخة السادسة والعشرين من حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط. وتسلّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الجائزة ضمن حفل توزيع جوائز السفر العالمية - نسخة الشرق الأوسط.

وتألقت أبوظبي خلال 2019 كوجهة رائدة للسياحة الرياضية بعد استضافتها مجموعة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، بفضل جهود جهات ومؤسسات أبرزها مجلس أبوظبي الرياضي الذي تتمثل رؤيته في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة من خلال الممارسة والاستضافة والمناصفة إلى جانب خلق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

ومن بين الفعاليات الرياضية التي استضافتها أبوظبي هذا العام كأس العالم للأندية 2017 و2018، والنسخة الأولى من جولة الإمارات، وكأس آسيا لكرة القدم 2019، والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وأسبوع أبوظبي للتحدي يو إف سي 242، والمباراة الدولية الودية بين البرازيل وكوريا الجنوبية، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وماراثون أدنوك أبوظبي، بالإضافة إلى مجموعة من كبريات الفعاليات الرياضية التي تستعد العاصمة لاستضافتها من ضمنها بطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة أبوظبي للغولف، وبطولة الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تولي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة الرياضية، بما يندرج ضمن خطتها لتحقيق التنوع الاقتصادي تماشياً مع الرؤية الحكومية في أبوظبي.. وتسعى الدائرة عبر مكاتبها الخارجية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات وبالتعاون مع شركائها إلى استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية ذات الحضور العالمي سعياً إلى استقطاب المزيد من السياح من مختلف أرجاء العالم.

وقال نبيل محمود الزرعوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نعبّر عن خالص امتناننا لتكريم أبوظبي في واحدة من أبرز فعاليات قطاع السياحة في العالم، ونؤكد أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.