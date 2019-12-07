نمو أعداد زوار دبي من الأسواق الأوروبية والخليجية

تشهد أعداد الزوار إلى دبي نمواً متزايداً خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل ما تتمتع به الإمارة من أجواء مثالية تسهم في استقطاب العائلات من جميع أنحاء العالم، لاسيما من الأسواق الأوروبية والخليجية.

وقال زياد الحاوي، مدير ميلينيوم أتريا الخليج التجاري إن الربع الأخير من العام الحالي شهد إقبالاً متزايداً من جانب السياح الأوروبيين والخليجيين على زيارة دبي سواء لحضور المعارض المتعددة التي تشهدها هذه الفترة من العام أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مشيراً إلى أن دبي تتمتع بمكانة بارزة في أوساط السياح الأوروبيين حيث تعتبر من أبرز الوجهات التي يقصدونها للسياحة والعمل، أو كمحطة توقف للذهاب إلى وجهات أخرى.

وأضاف الحاوي أن ميلينيوم أتريا الخليج التجاري، يستقبل المزيد من الزوار من الأسواق الأوروبية والخليجية وخاصة من المملكة المتحدة ومن المملكة العربية السعودية حيث شهد الفندق خلال الربع الأخير نسبة إشغال بلغت 95 % خاصة مع انتعاش سياحة المعارض وعطلات نهاية الأسبوع خلال هذه الفترة من العام.

ويعتبر الربع الأخير من كل عام فترة الذروة في العمل الفندقي والسياحي خاصة مع تنظيم المعارض والمؤتمرات، التي تسهم في تحريك السوق بشكل ملموس بالإضافة إلى أن الأعياد والعطل تشهد تدفق العائلات والأفراد من مختلف الأسواق إلى دبي في ظل ما تتمتع به من أجواء مثالية.