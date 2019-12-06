15.88 مليون سائح بدبي وأبوظبي في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

حافظ قطاع السياحة في دبي وأبوظبي على نشاطه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 4% بحسب الأرقام التي أصدرتها إدارات السياحة في الإمارتين، وجرى توثيقها من جانب مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية. وارتفع عدد السياح الدوليين ونزلاء الفنادق في أبوظبي ودبي إلى 15.88 مليون منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 15.26 مليون بالفترة نفسها من 2018.

وتصنف إمارتا دبي وأبوظبي بكونهما الوجهتين السياحتين الرئيستين في الإمارات، لذا فإن نسبة مشاركتهما في الناتج المحلي الخاص بقطاع السياحة تتجاوز 80%.

وعادةً ما تنشر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بيانات عن الضيوف الأجانب، بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون في فنادق دبي أم غيرها من الأماكن، في حين تنشر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بيانات عن الضيوف الأجانب تغطي من خلالها فقط السياح الذين يقيمون في فنادق الإمارة.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية ارتفاع إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين وضيوف الفنادق إلى دبي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2019 إلى 12.08 مليون سائح بنمو نسبته 4.3% مقارنة بـ11.58 مليون في الفترة ذاتها من عام 2018. كما تشير البيانات التي نشرتها دائرة السياحة في دبي إلى أن نحو 56.3% (6.3 ملايين) من السياح الوافدين إلى دبي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2019 أقاموا في فنادق الإمارة. وسجلت أرقام تعداد نزلاء الفنادق الأجانب زيادة بنسبة 8.7% (ارتفعت بنحو 550 ألفاً) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ولا تزال البيانات الخاصة بدبي تشير إلى اتجاه صعودي في عدد نزلاء الفنادق الدوليين خلال الفترة المتبقية من 2019، بيد أن التنافس يتطلب المزيد من التخفيضات، لتحسين معدل إشغال الفنادق. وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى حد كبير مقارنة بالفترة نفسها من 2118، ما يعكس استمرار الخصومات التي تقدمها الفنادق في دبي.

أبوظبي

وفي أبوظبي، سجل ضيوف الفنادق الأجانب في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2019 ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وتفيد جميع مؤشرات نزلاء الفنادق الدوليين في أبوظبي بأن الإشغال يسير في اتجاه تصاعدي خلال 2019. وجاء ذلك مقروناً بارتفاع في متوسط المعدل اليومي خلال الفترة المرجعية، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق في أبوظبي على نحو ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأسهمت الفعاليات الدولية التي أقيمت في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مثل كأس آسيا «يناير - فبراير 2019» ومعرضي أيدكس ونافدكس «فبراير والألعاب الأولمبية الخاصة في مارس ورالي الاتحاد الدولي للسيارات في أبريل ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب أيضاً في أبريل و«أسبوع أبوظبي للتحدي» في دعم الاستراتيجية الحيوية المتبعة لجذب الضيوف الدوليين.