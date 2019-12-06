منافسة كبيرة على جوائز «مينالاك» للترفيه بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك»، الرابطة التجارية لشركات الترفيه في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة عدد الجوائز السنوية التي تمنحها «مينالاك» تكريماً للتميز والإبداع في مختلف جوانب الصناعة الترفيهية والجذب السياحي، وذلك في نسخته الثالثة المقرر إقامتها في 24 مارس بدبي.

وستتضمن نسخة 2020 من الجوائز 24 فئة، بزيادة 4 فئات عن النسخة الماضية، مما يعكس التوسع والنمو المتزايد في هذا القطاع، ولا سيما الشركات الترفيهية التي أصبحت لاعباً أساسياً في جذب السياح لمنطقة الشرق الأوسط.

وتكرّم «مينالاك» المساهمات المتميزة بقطاع الامتياز بقطاع الترفيه والجذب السياحي، وتهدف الجوائز إلى إبراز الامتياز بهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم فتح باب الترشح للجوائز منتصف نوفمبر الماضي، إذ يخضع كل مرشح لعملية فحص دقيقة من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم أبرز خبراء قطاع الترفيه والتجزئة والعقارات عالمياً.

وتستقبل «مينالاك» عدداً كبيراً من المرشحين من مشغلي وجهات الترفيه بالمنطقة. وتقوم المنافسة كل عام بين أفضل المدن الترفيهية ومدن الألعاب المائية ومراكز الترفيه العائلي ووجهات تسلية الزوار، إضافة إلى أفضل ممارسات القطاع وأبرز المدراء التشغيليين، ولكن هذا العام ستضم أيضاً جوائز للمصنعين والموردين في القطاع: مورد العام - أفضل منتج للمتنزهات الترفيهية - أفضل منتج لمراكز الترفيه العائلية وأفضل منتج للمتنزهات المائية.