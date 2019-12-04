رأس الخيمة تستقبل السفينة السياحية «سيبورن أوفيشن»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة موانئ رأس الخيمة إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات الحكومية في الإمارة السفينة السياحية المشهورة عالمياً «سيبورن أوفيشن»، في زيارتها الأولى لميناء رأس الخيمة، كأول سفينة سياحية ترسو بموانئ الإمارة.

ويأتي وصول «سيبورن أوفيشن» إلى رأس الخيمة نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجموعة موانئ رأس الخيمة في تطوير قطاع الرحلات البحرية الفاخرة والسياحة المائية في الإمارة، حيث أنهت مجموعة موانئ رأس الخيمة العام الماضي مشروع تحويل محطة العبّارات الحالية إلى محطة رحلات بحرية فاخرة حديثة.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن قطاع الرحلات البحرية يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الوجهة 2019 - 2021 ولهذا نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة ضمن القطاع.