نمو مطرد في أعداد السياح من دول الخليج إلى كوريا

المصدر: دبي ـ البيان

أكد كانج كيوسانج، المدير الإقليمي لهيئة السياحة الكورية أن أعداد السياح من دول الخليج العربي تشهد نمواً مطرداً على أساس سنوي، حيث استقبلت كوريا الجنوبية 25129 زائراً من المنطقة حتى نهاية أغسطس 2019، بزيادة 21.54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحقق ذلك بشكل رئيسي عبر تكثيف الجهود التسويقية والسعي الدائم للوصول إلى جميع المنصات والتواصل مع العملاء. وأضاف أنه مع ازدياد تواتر خدمات الطيران وسفن الرحلات الفاخرة، استمر تدفق السياح من دول الخليج والشرق الأوسط بالارتفاع.

وفي هذا الإطار، أعلنت «ويجو» كبر سوق للسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التعاون مع هيئة السياحة الكورية لزيادة تدفق أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوريا.