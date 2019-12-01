استطلاع «البيان»: الصحراء وجهة مُفضلة للسياحة خلال إجازة اليوم الوطني

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، عن تزايد الإقبال على زيارة الصحراء خلال أجازة اليوم الوطني، لاسيما في ظل الأجواء الحالية التي تتمتع بها الدولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «تويتر» أن 70% من المشاركين أكدوا أن الصحراء تأتي ضمن برامجهم للسياحة الداخلية خلال أجازة اليوم الوطني، فيما قال 30% إنهم لا يخططون لزيارة الصحراء خلال أجازة اليوم الوطني.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «فيسبوك»، أن 52% يرغبون في زيارة الصحراء خلال أجازة اليوم الوطني، في حين أعرب 48% عن عدم رغبتهم في زيارة الصحراء خلال الأجازة.

وأكد مشاركون في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 49% يخططون لزيارة الصحراء خلال الأجازة الحالية، في حين قال 51% إنهم لا يخططون لذلك.

وتشهد المخيمات السياحية الصحراوية، وأنشطة السفاري في الإمارات، إقبالاً متزايداً من قبل الزوار والمقيمين، حيث أصبحت صحراء الإمارات الخلابة قبلة السياح والزائرين من جميع أنحاء العالم وخاصة في ظل المناخ المثالي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الجارية مقارنة مع بيئات طاردة في العديد من الوجهات السياحية العالمية في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها.

وقال الخبراء إن البرامج الصحراوية تأتي في المركز الأول في حجم الطلب بعد جولة المدينة خلال فصل الشتاء، وتعد رحلة السفاري مطلب السياح الأجانب، بالإضافة إلى أنها باتت مطلب السياح المحليين خلال أيام العطل الرسمية.

وتعد الصحراء واحداً من أهم المزارات السياحية التي تستقطب كل عام أعداداً متزايدة من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات وخاصة الأوروبية والروسية الذين لم يألفوا أجواء الصحراء الأمر الذي شجع الشركات السياحية ومكاتب السياحة والسفر على تصميم برامج وعروض ورحلات ومخيمات صحراوية لاستقطاب السياح.