الفنادق تتنافس لجذب العملاء خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: دبي- البيان

تتنافس فنادق دبي على الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من النزلاء، خلال عطلة اليوم الوطني.

وقال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي إن قطاع الفنادق في الإمارة استعد للعطلة التي تتضمن يوم الشهيد واحتفالات العيد الوطني الـ 48 لدولة بباقة من البرامج والخدمات استعداداً لتلبية الطلب المتوقع على الفنادق خلال العطلة، متوقعاً أن تصل مستويات الإشغال في الفنادق لمعدلات تراوح بين 90 إلى 100% بدعم من السياحة الداخلية والسياحة الوافدة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن القطاع يشهد حالياً مستويات إقبال كبيرة لا سيما في ظل التسهيلات، التي تمنحها الدولة لعدد من الجنسيات في التأشيرة، ومنها السوقان الصينية والروسية، بما يسهم في زيادة مستوى الطلب ونسب الإشغال بالفنادق. وتوقع أن تستمر هذه المعدلات حتى نهاية العام الجاري ومن المتوقع أن تصل لمستويات غير مسبوقة في العام المقبل مع انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث من المتوقع أن تجذب فعالياته نحو 25 مليون زائر منهم 70% من خارج دولة الإمارات. وأكد مدكور أن فريق العمل بفندق ميديا روتانا دبي يسعى إلى تقديم كل ما هو جديد على صعيد ما يتوقعه الضيف، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تلمس كل فرد في المجتمع.