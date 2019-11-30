نمو أعداد النزلاء الخليجيين في فنادق إنسبروك

تشهد نسبة النزلاء العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص في فنادق إنسبروك نمواً عاماً، في ظل زيادة الإقبال على الوجهات السياحية في المدينة لا سيما خلال فصل الصيف، حيث تحظى منتجعات التزلج بالنسبة الأكبر من النزلاء.

وتمتاز مدينة إنسبروك بأنها تضم العديد من الفنادق والشقق الفندقية من مختلف الفئات، التي توفر خيارات متعددة للزوار والعائلات من جميع أنحاء العالم لا سيما بالنسبة للعائلات العربية، ومن هذه الفنادق فندق «إيه سي ماريوت إنسبروك»، الذي يقدم خدمات فندقية متميزة ويقع في منطقة حيوية من مدينة إنسبروك ويوفر وصولاً سريعاً إلى العديد من الأماكن السياحية في المدينة مثل قلعة أمبراس، الذي يبعد عنها 30 دقيقة فقط سيراً على الأقدام.

وتحقق الفنادق في مدينة إنسبروك نسب إشغال مرتفعة على مدار العام لا سيما خلال فصل الصيف، حيث تتدفق الوفود السياحية من جميع أنحاء أوروبا والعالم، للاستمتاع بمنتجعات التزلج التي تحتضنها جبال الألب.