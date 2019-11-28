دبي ضمن أفضل 50 وجهة شتوية للعام 2020

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي ضمن قائمة أفضل 50 وجهة شتوية في العالم نشرتها مجلة" كونديه ناسترافيلر" للعام 2020، محتلة المرتبة 20 متفوقة على سريلانكا وكمبوديا وكاليفورنيا ودول مثل الفلبين والبهاما والسنغال والأردن وجنوب إفريقيا وهواي وبورما ولاوس.

وحدد التقرير وقت الزيارة المقترح بين شهري نوفمبر ومارس حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 26 درجة مئوية، وزمن الرحلة لا يتعدى 7 ساعات.

وأشار أن دبي بفضل ما تنعم به من أشعة شمس على مدار السنة وشواطئ نظيفة ناصعة وخدمة ممتازة في متناول اليد، تعد خيارًا لا يعتد به. مضيفا، إن النخلة مجموعة جزر من صنع الإنسان تغص بالفنادق الرائعة، ولكل منها فسحة جميلة من الشاطئ، مثالية لقضاء العطلات العائلية.

ولا يقتصر الأمر على مراكز التسوق والواجهات الزجاجية في وسط مدينة دبي إذ يعد السوق القديم خزاناً من المجوهرات والأواني المتلألئة، فيما يعطي خور دبي الهادئ لمحة عن فترة ما قبل فنادق النجوم السبع ومنحدرات التزلج الداخلية. ولقد اكتسبت منطقتان إبداعيتان جديدتان (حي دبي للتصميم ومنطقة القوز) اهتمام المشهد الفني الدولي أيضًا.