منتجع «لاكلينيك مونترو» السويسري يقدم حلولاً صحيّة للخليجيين

المصدر: جنيف - البيان

تسعى المنتجعات السويسرية للسياحة العلاجية، إلى جذب الزوار من منطقة الخليج بتقديم مجموعة واسعة من الحلول الدقيقة والمحددة لتلبية متطلبات المرضى في مجالات الجراحة التجميلية، ومكافحة الشيخوخة، والعناية بالأسنان والأمراض الجلدية التجميلية.

ويشارك منتجع «لاكلينيك مونترو» السويسري في علاج الخليجيات المترددات عليه، ويقع المنتجع في مكان جميل وهادئ، مع إطلالة رائعة على البحيرة وجبال الألب السويسرية، وقد أسس سمعة محلية ودولية تراكمت على مر السنين، وباتت معروفة للقاصي والداني بجودة العمل وجدية الرعاية العلاجية التي تقدمها للمريض السويسري والزائر العالمي، وقال الدكتور فيليب بلونديل: الشفاء المثالي على طريقته بواسطة الجراحة التجميلية: مع تزايد الوعي العام بسرطان الثدي للسيدات، وقيام الحملات لدعم هذا الموضوع، وعلى الرغم من التطورات الطبية الحديثة؛ فإنّه ووفقاً للدراسات الحديثة تحتاج امرأة واحدة من أصل 8 نساء مصابات بهذه الحالة إلى إزالة الثدي بشكل كامل، وهنا يبرز دور عيادة لاكلينيك مونترو في سويسرا كعيادة رائدة لمساعدة النساء في كفاحهن لاستعادة هويتهن البدنية والنفسية والشخصية.

ويذكر أن البروفسور فيليب بلونديل هو خبير عالمي، وهو جرّاح تجميل يعمل في منتجع لاكلينيك مونترو السويسري، وأستاذ بروفيسور لجراحة التجميل ورئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية في مستشفى جامعة جنت في بلجيكا. وقد اختار أن يكون رائداً في مجال أبحاث الجراحة التجميلية من أجل تحسين الإجراءات الجراحية القياسية الحالية. من خلال القيام بذلك، يستطيع فريقه تقديم إجراءات جديده تتضمن أقل المضاعفات.