«ترافيل ديلي نيوز»: دبي رائدة السياحة الشاملة

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «ترافيل ديلي نيوز» أن دبي تطوّر نفسها بنجاح كوجهة عالمية رائدة فيما وصفه بــ «السياحة السهلة والشاملة».

ونشر الموقع العالمي المتخصص في متابعة أخبار السياحة العالمية تقريراً خاصاً عن سياحة أصحاب الهمم، تعقيباً على «قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم» التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وأوضح أن القمة أثبتت النظرة الشمولية التي تتبناها دبي في إدارتها لقطاع السياحة، حيث تخاطب هذه النظرة كافة قطاعات السياح من كافة أنحاء العالم، بصرف النظر عن حالاتهم الجسمانية أو الذهنية، مؤكداً أنها لم تغفل مطلقاً احتياجات السياح من أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً مهماً من عالمنا، ولهم كل الحق في التمتع بالسياحة والترفيه، شأنهم شأن السياح الأصحاء.