دبي تستعدّ لموسم استثنائي للسياحة البحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعزّز دبي مع بدء موسم السياحة البحرية الجديد جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة خلال فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسفن السياحية في المنطقة. ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019/2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.

وبدأ الموسم الجديد في 19 أكتوبر الماضي مع وصول سفينة "ماين شيف 5" التابعة لـ “توي كروزيس" وعلى متنها أكثر من 6 آلاف زائر تليها خمس سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرة في دبي مثل "كوستا دياديما" التابعة لـ “كوستا كروزيس"، و"إم إس سي بليسيما" التابعة لـ “إم إس سي كروزيس"، و"جول أوف ذا سيز" التابعة لـ"رويال كاريبيان" و"لا بيل دي زوسيان" التابعة لـ"كروازيوروب" و"ماين شيف 6" التابعة لـ"توي كروزيس". وسترسو هذه السفن السياحية في ميناء راشد في دبي، الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضمّ مرافق ذات طراز عالمي تتّسع لسبع سفن ضخمة في وقت واحد. وسيستقبل الميناء خلال 11 مناسبة خلال الموسم خمس سفن سياحية في يوم واحد، وسترسو فيه مرتين ست سفن في يوم واحد.



وخلال موسم 2018/2019، سجّلت دبي ارتفاعاً في عدد الزوار القادمين عبر البحر على متن السفن السياحية بنسبة تزيد عن 51 بالمئة ليبلغ عددهم 850 ألف زائر، وزيادة موسمية بنسبة 38 بالمئة في عدد السفن السياحية والتي بلغ عددها 152 سفينة، وذلك بالمقارنة مع الموسم 2017/2018.



وفاز ميناء راشد في أبريل بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط، للمرة الثانية عشرة على التوالي، ضمن جوائز السفر العالمية 2019. كما فاز الميناء أيضاً بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم للعام الحادي عشر على التوالي منذ العام 2008.



ومن ناحيته، قال محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد: "تبرز أهمية ميناء راشد كوجهة أولى للرحلات البحرية في المنطقة ليس فقط بناءً على عدد الزوّار، وإنّما أيضاً في الأعداد المتزايدة للسفن السياحية الضخمة التي اتخذته ميناءً رئيسياً لها، وذلك بفضل التحديثات والتطوير المستمر لخدمة العملاء، وللمرافق المتميزة التي يتمتع بها، وفي مقدمتها مبنى حمدان بن محمد للمسافرين. ونعتبر مشغلي الرحلات البحرية شركاءنا في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في السياحة البحرية في المنطقة".

ومن جانبه قال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمحطة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة لتكون اليوم من الوجهات المفضّلة للزوّار القادمين عبر البحر الراغبين في الاطلاع على الثقافة والتراث العربي وما تقدّمه المدينة من تجارب متنوّعة. ولقد شهدنا خلال الموسم الماضي تسجيل نمو كبير في عدد الزوّار وكذلك زيادة السفن السياحية الدولية التي اختارت أن ترسو في ميناء راشد ما يؤكد على جهود دبي المستمرة في توفير أفضل الخدمات العالمية للزوّار طوال فترة زيارتهم. ونتوقع أن يكون هذا الموسم حافلاً بالنجاحات مع استقبال سفينة "ماين شيف 5" التابعة لــ"توي كروزيس" وهي خطوة مهمة ضمن مساعينا الهادفة إلى تعزيز موقع دبي على خريطة السياحة البحرية العالمية".



وخلال موسم الرحلات السياحية 2019/2020 ستعمل لجنة السياحة البحرية على تكثيف الجهود لترسيخ مكانة دبي في هذا القطاع بالمنطقة، وهي مؤلفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي.