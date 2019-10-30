لعبة رقمية تُروّج أبرز معالم دبي السياحية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن إبرامها شراكة مع «تينسنت غيمز» لتطوير خريطة على هيئة لعبة إلكترونية ضمن تطبيق على الإنترنت تبرز معالم دبي، وتم تطوير وتشغيل LEGO® CUBE وهي لعبة بتقنية صندوق الرمل باستخدام مكعبات ليجو الشهيرة ويمكن تحميل اللعبة مجاناً كما أنها تقدّم منصّة مبتكرة لاستكشاف المعالم الشهيرة في دبي ضمن عالم افتراضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتشارك بها اللعبة مع أي جهة خارجية، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها «دبي للسياحة» من أجل ابتكار حملات ترويجية تفاعلية جذّابة ومتخصّصة للصغار والكبار، والتي تهدف إلى الحفاظ على مكانة المدينة لدى الجمهور في الصين، وتعريفهم بكل ما هو جديد.

وسوف تقوم الخريطة التي طوّرتها وأصدرتها «تينسنت غيمز» بتسليط الضوء على أبرز معالم الإمارة، مما يتيح المجال أمام اللاعبين للاطلاع على العديد من المعالم المحلية والثقافية في دبي وخوض تجارب مشوّقة فيها.

وتأتي اللعبة مواكبة لمكانة المدينة التي تتميّز بتفكيرها الإبداعي المستقبلي حيث تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية للزوّار، وهو ما يجعلها وجهة مثالية مناسبة لهذه المنصّة الإلكترونية المبتكرة. وتضم الخريطة التفاعلية عدداً من المعالم السياحية الأكثر شهرة في دبي مثل: أتلانتس النخلة، وبرج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، ودبي أوبرا، وليجولاند دبي، ونخلة جميرا، وذا جرين بلانيت، ولا بيرل، وسكي دبي، وحي الفهيدي التاريخي.

ويتم تشجيع اللاعبين على خوض هذه اللعبة لمعرفة المزيد عن مواقع الجذب المتنوعة، وبناء المعالم بأنفسهم باستخدام مكعبات ليجو.

ومن أجل الحفاظ على زخم المشاركة والاستكشاف كخاصية أساسية للعبة تستهدف الخريطة العائلات التي لديها أطفال أعمارهم بين 6 و16 عاماً وكذلك محبّي مكعّبات الليجو من الكبار وتقدم اللعبة الرقمية طريقة آمنة ومبتكرة للاعبين للاقتراب من مواقع الجذب المتنوعة في المدينة والبدء بالتشييد والبناء والتطوير داخل هذا العالم الافتراضي لـ LEGO® CUBE باستخدام مكعبات ليجو رقمية.

وعبر الضغط على «معرفة المزيد» سيتمكن اللاعبون من الكشف عن المواقع التي يهتمون بها وعرض صورة لها. كما يمكنهم كذلك الضغط على «ابدأ البناء الآن» ليتحولوا إلى بناة ومهندسين لتشييد معالم هذه المدينة بطريقة ممتعة وجذابة، حيث يمكنهم بناء العديد من الوجهات باستخدام مكعبات LEGO® CUBE.

ومن خلال الضغط على «متابعة الاستكشاف»، سيتمكّن اللاعبون من التقدم إلى الأمام واستكشاف المواقع البارزة الأخرى على الخريطة، والتي ستكون ضمن قائمة التطبيقات التي سيتم الترويج لها خلال حملة طرح اللعبة في السوق الصيني.