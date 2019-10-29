سوق السفر العربي يستكشف فرص النمو السياحي

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل معرض «سوق السفر العربي 2020»، الذي يستهدف في المقام الأول استكشاف الفرص السياحية المحتملة في عدد من دول المنطقة وخصوصاً السعودية والهند وروسيا والصين.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة المعرض إن تحديد اللاعبين الرئيسيين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى جانب معرفة أبرز الاتجاهات الحالية والناشئة في قطاع السياحة والسفر هما من أبرز المواضيع الرئيسية التي يركز عليها معرض سوق السفر العربي. وفي هذا الشأن، سيواصل المعرض بنسخته الجديدة لعام 2020 اتباع هذا النموذج الناجح وتعزيز جدول أعماله المزدحم عبر إضافة عدد من المنتديات الجديدة وإقامة المزيد من الندوات الحوارية البنّاءة وتوفير فرص التواصل بين الحضور.

ووفقاً للأبحاث التي أجرتها «كوليرز إنترناشونال»، بالشراكة مع سوق السفر العربي، فإنه من المتوقع أن تشهد الإمارات وحدها زيادة في تدفق الزوار الهنود بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7% ليصل عددهم إلى 3.01 ملايين زائر بحلول عام 2023، في الوقت الذي ستستقبل فيه نحو 1.76 مليون زائر من السعودية خلال الفترة ذاتها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2%.

كما تتوقع الأبحاث ارتفاع عدد الزوار الروس والصينيين القادمين إلى الإمارات بنسبة أعلى من المعدل، حيث سيبلغ عدد السياح الروس الذين سيأتون إلى الدولة 1.6 مليون سائح بمعدل نمو سنوي 12%، في المقابل سيرتفع عدد السياح الصينيين ليصل إلى 1.27 مليون سائح بمعدل نمو سنوي 8% بحلول عام 2023.

وإلى جانب الحدث الأبرز الذي ستشهده المنطقة والمتمثل بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق بعد أقل من عام من الآن، ساهمت العديد من العوامل الرئيسية الأخرى في جذب المزيد من الزوار من الهند والسعودية وروسيا والصين بما في ذلك زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة ومنح المزيد من التسهيلات المرتبطة بالحصول على التأشيرات السياحية والنمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول والذي أدى إلى ارتفاع دخل الأفراد، بالإضافة إلى بناء نماذج جديدة من مناطق الجذب الترفيهية ووجهات البيع بالتجزئة، فضلاً عن إضافة مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات إلى سوق الضيافة في جميع دول المنطقة.