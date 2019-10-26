عمار النعيمي يدشن دورية شرطة عجمان السياحية

المصدر: وام

دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي دورية شرطة عجمان السياحية بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان .

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بمسيرة شرطة عجمان المتميزة وسعيها الدائم والحثيث على تطوير وتعزيز قدرات وإمكانيات الدوريات الشرطية، مؤكدا أن قطاع السياحة بات من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم تميز وسمعة الإمارة وأن إطلاق دورية الشرطة السياحية بادرة متقدمة سيكون لها الصدى الإيجابي والأثر الفعال في دعم السياحة وتعزيز سمعة الإمارة.

من جانبه قال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن الشرطة السياحية ستتولى تنفيذ مهامها العنصر النسائي في فترة الدوام الرسمي، وعناصر من رجال الشرطة بعد الدوام الرسمي والفترة المسائية، للعمل على تحقيق الأمن السياحي، من خلال إبراز الصورة الإيجابية والمتميزة للشرطة في التعامل مع السياح والزائرين، وحسن استقبالهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم. إلى جانب استقبال شكاوى واستفسارات وملاحظات السياح في المواقع السياحية والأثرية والفنادق وأمن المنشآت السياحية والمواقع الدينية والتاريخية والطبيعية. إضافة إلى تعزيز البعد الأمني الذي يعنى بتوفير الأمن للسائح نفسه وماله وعرضه وحمايته من أي مضايقات يمكن أن يتعرض لها خلال زيارته للإمارة.

وأضاف النعيمي أن إطلاق دورية الشرطة السياحية جاء كخطوة تهدف إلى توفير البيئة السياحية الآمنة والمستدامة للزوار والسائحين ما يعزز صورة الإمارة كوجهة سياحية. خصوصا مع تقدم الحركة السياحية وتزايد أعداد السائحين والزوار في الإمارة وزيادة أعداد المنشآت والمرافق السياحية الحديثة. والتي تقدم الخدمة السياحية والترفيهية المتنوعة ما يجسد استراتيجية التطوير بمهام تحقيق الأمن السياحي بمفهومه الشامل.