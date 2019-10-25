«سنترال هوليدايز»: الإمارات ضمن أفضل وجهات السفر 2020

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أدرج موقع السفر العالمي «سنترال هوليدايز» الإمارات ضمن أفضل 12 وجهة سفر عالمية عام 2020، موزعة على 12 شهراً ووقع الاختيار على الدولة لتكون وجهة شهر فبراير المفضلة، حيث يكون الطقس جيداً والرطوبة منخفضة، بحيث تجعل مشاهدة المعالم السياحية في دبي وأبوظبي ورحلات السفاري الصحراوية والجولات السياحية ممتعة حقًا.

ووصف الموقع الأمريكي الإمارات بأنها الملتقى الذي يتمازج فيه الشرق والغرب في تجانس فريد يفتن المسافرين منوهاً بالسمعة العالمية العالية التي تتمتع بها الدولة باعتبارها واحدة من أكثر مناطق السفر الترفيهية جاذبية وتطوراً في العالم حيث تتميز بكرم الضيافة العربي الذي لا يضاهى.

ولفت إلى أن دبي تحولت من قرية صغيرة على ضفاف خور دبي إلى أكثر المدن الحضرية تطوراً في الشرق الأوسط خلال عقود قليلة.

وأشار إلى أن أبوظبي أرض رائعة تجمع بسلاسة بين أسواق العالم القديم ومراكز التسوق الحديثة الأنيقة والكثبان الرملية وملاعب الغولف العشبية والقرى البدوية النائية موضحاً أن الإمارة تحتضن عددًا من الفعاليات السنوية الكبرى مثل جائزة الفورمولا 1.