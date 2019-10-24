عروض طيران الإمارات تنعش السياحة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تعد دبي وجهة مثالية للعائلات والمسافرين بمفردهم مع طيران الإمارات خلال فصل الشتاء، حيث تقدم الناقلة عروضاً مميزة على تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام وغيرها.

وأصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيميريتس باس» التي تحوّل بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية. وتصل الحسومات الخاصة إلى 50% في ما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه بدولة الإمارات.

وبموجب برنامج «ماي إيميريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من 1 يناير حتى 31 مارس 2020، بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة في عدد من مرافق السبا والأنشطة الترفيهية الخارجية وتجارب تناول الطعام التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة.

ويستفيد المسافرون إلى دبي خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 حتى 1 فبراير 2020 من العروض التي يوفرها مهرجان دبي للتسوق 2020.