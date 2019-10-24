تقارير غربية: زخم سياحي غير مسبوق إلى دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب، سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن دبي تتهيأ لتعزيز عدد زوارها، مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح تقرير للشبكة أن كافة المؤشرات توضح أن دبي مقبلة على زخم سياحي غير مسبوق في تاريخها مع اقتراب إكسبو، من أهمها أن دبي تتصدر بالفعل مدن العالم في إنفاق السياح الدوليين، حيث ينفق السائح فيها في المتوسط 550 دولاراً يومياً، فضلاً عن كونها رابع أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين هذا العام، وفقاً لتصنيف شركة «ماستر كارد» العالمية.

وأضاف التقرير أن باقي المؤشرات تتمثل في امتلاك دبي لعدد وافر من الوجهات السياحية ذات السمعة العالمية.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات مضافاً إليها حقيقة الطابع الجماهيري العالمي الذي يميز معارض إكسبو، تجعل استقبال 25 مليون زائر خلال إكسبو أسهل كثيراً مما هو متوقع.

وفي تقرير آخر أبرز موقع «ترافيل إكسبريس» السياحي الكندي مكانة دبي على خريطة السياحية العالمية، مؤكداً إن المدينة تتمتع بنظرة مستقبلية خلاقة، وأن صناعة السياحة فيها الآن في أحسن أحولها، وستصبح في أكتوبر 2020، محور اهتمام العالم مع افتتاح إكسبو. وستفتح دبي أيضاً بين الحين والآخر مجموعة من الوجهات السياحية.

وأشارت ثريا العلماء، رئيس قسم أمريكا الشمالية في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إلى أن القطاع السياحي شهد نمواً 6٪ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حيث استقبلت 9.58 ملايين زائر.