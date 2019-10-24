«الصين الجميلة» تروّج في دبي السياحة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

احتضنت دبي فعاليات حملة «الصين الجميلة» 2019 الترويجية للسياحة الآسيوية في دبي، التي استضافتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بمشاركة 220 ممثلاً عن السياحة والإعلام في البلدين، في العنوان سكاي فيو دبي 21 الجاري.

وقال لي شوانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «السياحة مهمة للغاية للعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات.

إنها جسر مهم لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة، كما أنها حافز للتعاون العملي في المجالات الأخرى. إضافة إلى أنها جزء مهم من مبادرة الحزام والطريق.

في السنوات الأخيرة، في ظل التطور المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات، أصبحت مجالات الثقافة والسياحة بين البلدين متكررة بشكل متزايد.

من خلال تطبيق سياسة الصين والإمارات الخالية من التأشيرات، أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية الخارجية شعبية للمواطنين الصينيين».

وأشار إلى أنه خلال 2018، بلغ عدد السياح الصينيين الذين دخلوا ومروا عبر مطار دبي، 3.77 ملايين سائح، بينما بلغ عدد السياح 875.000 سائح، ما يجعل بلاده رابع أكبر سوق سياحي في دبي.

وعززت أنشطة «الصين الجميلة» للترويج السياحي الصيني في دبي، التعاون العملي بين الصين والإمارات، وعمقت الصداقة بين البلدين. من المتوقع أن تستفيد صناعة السياحة في كلا البلدين من الفترة الذهبية للعلاقات بين الصين والإمارات، وأن تدفع البلدين لتحقيق المزيد من النتائج الجديدة، في إطار مبادرة الحزام والطريق.