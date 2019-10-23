دبي الوجهة الأقرب إلى قلوب الهنود بحسب موقع سفر متخصص

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دبي تتربع على رأس قائمة الوجهات التي يعشق الهنود السفر إليها لتمضية فترات الإجازات والاحتفال بعيد الديوالي، هذا ما كشف عنه موقع "بوكينغ.كوم" السياحي المتخصص عبر الإنترنت.

ومع أن موجات الحجز لعيد ديوالي لعام 2019 التي كشفت عنها شركة الحجوزات كشفت عن دخول كل من بانكوك وسنغافورة وكوالالمبور ضمن لائحة الوجهات السياحية المفضلة لدى الهنود، فإن دبي ظلت المدينة المحببة الأقرب إلى قلوبهم لتمضية مثل تلك المناسبة السنوية العزيزة عليهم.

وقامت الشركة السياحية عبر الإنترنت كذلك بمقارنة تيارات الحجز لعيد ديوالي في أبرز وأهم الوجهات التي يختارها الهنود، إضافةً إلى حجوزات السياح العالميين في الهند. وارتكز البحث على الحجوزات التي قام بها المسافرون بين 23 أكتوبر والثالث من نوفمبر المقبل، كما من 3 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر من العام 2018 الماضي.