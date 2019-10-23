«اكتشفت رأس الخيمة» تحصد جوائز «جلوبال تريند» و«دبليو ثري»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الجائزتين الذهبية والفضية خلال حفل توزيع جوائز «جلوبال تريند»، المسابقة التي تديرها وتحكّمُها رابطة الجوائز الدولية (IAA) إضافة إلى جائزتين فضيتين من «دبليو ثري» عن حملتها الترويجية العالمية «اكتشفت رأس الخيمة».

وفازت الحملة بالجائزة الذهبية عن فئة «الفاعلية التسويقية» والجائزة الفضية عن فئة «الحملة المتكاملة» من جوائز «جلوبال تريند»، وجائزتين فضيتين عن فئتي «أفضل حملة متكاملة» و«أفضل فعالية تسويقية» من جوائز «دبليو ثري» برنامج الجوائز العالمي الذي يحتفي بالتميز الرقمي عبر المواقع الإلكترونية المتميزة والتسويق عبر الإنترنت والفيديو والمواقع الإلكترونية المخصصة للهواتف المتحركة /‏‏ التطبيقات والمحتوى على شبكات التواصل.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نفخر بفوزنا بهذه الجوائز المميزة من برنامجي جلوبال تريند ودبليو ثري تقديراً لحملتنا الترويجية.