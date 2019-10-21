100 ألف درهم جائزة مسابقة لطرح ابتكارات تعزز سياحة جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق مسابقة مميزة تتمحور حول ابتكار مفهوم منتج سياحي جديد في الإمارة، ودعت الهيئة المشاركين من مختلف المؤسسات والمنظمات من كل أنحاء الدولة إلى تقديم تصاميمهم الإبداعية للوجهة الاستثنائية المقبلة لسياحة المغامرات على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، كما سيحصل التصميم الفائز على جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم.

وتستقبل المسابقة المشاركين من المؤسسات والمنظمات المختلفة من جميع أنحاء الإمارات وخاصة من رأس الخيمة. وباختيارها لجبل جيس، توفر الهيئة للمؤسسات والمنظمات المشاركة نطاقاً حراً للتصميم، حيث تقبل اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وأية أنماط أخرى من التمثيل الجرافيكي للتعبير عن رؤاهم.

ونظراً لمكانة جبل جيس كأحد أهم المعالم في الإمارة، يجب أن تساهم التصاميم المقترحة في تعزيز جاذبيته السياحية وتسليط الضوء على العناصر الثقافية والتراثية المحلية حوله. ونظراً للدور المهم الذي تلعبه التقنيات الرقمية للترويج السياحي، ينبغي للمقترحات المشاركة أن تلهم الزوار مشاركة تجاربهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وتماشياً مع الجهود التي تبذلها رأس الخيمة للانتقال إلى أنشطة أكثر مراعاة وصديقة للبيئة، ينبغي للمفهوم أن يكون مستداماً بطبيعته.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي للهيئة: تشتهر رأس الخيمة بمكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، ويعود الفضل في ذلك إلى الاستثمارات المتواصلة في تطوير وجهات المغامرات الخارجية التي تستفيد من الطبيعة الغنية في جبل جيس. ومن هذا المنطلق، ينبغي للأفكار المقترحة أن تسلّط الضوء على المشهد البيئي المتنوع في الإمارة مثل أشجار المنغروف والصحراء ذات الرمال الحمراء والإطلالات الخلابة لسلسلة جبال الحجر الساحرة.