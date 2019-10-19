«سويس ترافل باس» حل مثالي للعائلات في سويسرا

المصدر: دبي - البيان

تعتبر «سويس ترافل باس» البطاقة المثالية للعائلات، فهي توفر خصومات تصل إلى 50% على السفر على متن معظم القطارات والباصات والقوارب، وحسم 50% على النقل العام في 90 بلدة ومدينة، كما أن الأطفال تحت سن 16 يسافرون مجاناً عندما يرافقهم أحد الأبوين الحامل للبطاقة.

و«سويس ترافل باس» عبارة عن بطاقة لعدد محدد من الأيام، ويمكن استعمالها للتنقل بالقطارات والبواخر وخطوط النقل الداخلية في المدن السويسرية، كما توفر «سويس باس» خصماً يبلغ 25% عند استخدام عربات التلفريك للصعود إلى قمم جبال الألب، فهي تعد أفضل الطرائق لاستخدام المواصلات العامة للسياح، و«سويس باس» مهمة جداً لعملية التوفير في المواصلات والوقت، وهي البطاقة الأكثر كمالاً لاستكشاف سويسرا.

ومن خلالها، يمكنك استخدام القطارات والحافلات والبواخر للوصول إلى أي وجهة، بما في ذلك المدن الكبيرة، مثل: برن، وجنيف، زيوريخ، ولوزان.

وبطاقة «سويس ترافل باس» صالحة أيضاً كبطاقة دخول لأكثر من 450 متحفاً ومعرضاً في سويسرا بدون أي رسوم.

ويعتمد السياح من الإمارات والعالم على حلول الدفع الالكتروني خلال سفرياتهم وجولاتهم الخارجية فيما تتسابق شركات الدفع المسبق والبنوك على توفير المزايا على بطاقات الدفع لزيادة استخدامها لاسيما مع كونها أكثر أمانا للمسافرين بدلا من الاعتماد على الدفع النقدي والاحتفاظ بسيولة كبيرة.