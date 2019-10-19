التسوّق في بازل.. سياحة وترفيه

المصدر: دبي - البيان

التسوق في بازل متعة وسياحة وترفيه، إذ تعتبر مراكز التسوق من أهم المعالم السياحية في المدينة التي تضم عدداً كبيراً من الأسواق التاريخية، والتي تحتوي على الكثير من الماركات العالمية، مثل: هيرميس ولويس فويتون، وغيرها الكثير، ومن الممكن أثناء القيام بالتسوق الاستمتاع بمشاهدة الآثار التاريخية الجذابة في المدينة، وخاصّة في المناطق الحدوديّة مع فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، كما تجد في بازل المحلات التي توفر كل ما يحتاجه السائح من ملابس عصرية، كما يمكن الحصول على أجود أنواع الجلود من حقائب وأحذية.

والتسوق في الأسواق الشعبية يساعد السائح على التعرف إلى الثقافة الشعبية، كما أنها تمتاز بأسعارها المميزة، وتمتاز أسواق بازل بموقعها الحيوي والجذاب وسط أجمل معالم السياحة في المدينة، فيكون الذهاب للسوق بهدف تحقيق متعة التسوق والتنزه معاً.

وتضم بازل العديد من الفنادق الفخمة والرائعة التي يمكن أن يقيم فيها السائح أثناء زيارته للمدينة، ومن أشهرها فندق تروا روا، وهو فندق خمس نجوم، يحتوي على ما يقارب 101 غرفة، ويقع على ضفة نهر الراين، حيث يمكن للسائح أثناء إقامته الاستمتاع بالمناظر الخلابة والجميلة والطبيعية للنهر، بالإضافة إلى أنه يقدم للسائح الكثير من الخدمات المتطورة والحديثة.