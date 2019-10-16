المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي بدبي أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» عن تنظيم فعاليات الدورة السادسة عشرة من المؤتمر في مدينة الجميرا بدبي خلال الفترة من 14 لغاية 16 أبريل 2020. وستنظر فعاليات المؤتمر في كيفية استفادة صناعة الضيافة والفنادق في الشرق الأوسط من الفرص العديدة التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مساعيها للارتقاء بمستقبل الغد.

ويركز «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» الذي ينظم من قبل شركة بنتش العالمية للفعاليات بالشراكة مع شركة ميد للفعاليات، على توفير منصة عالمية تتيح للمستثمرين ومالكي الفنادق والمطورين والمشغلين توحيد الجهود لإحداث التغيير المطلوب وتحدي الأنظمة القديمة، والتكيف مع بيئات التشغيل الجديدة، فضلاً عن إنشاء الأعمال القادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «بنش للفعاليات» ومؤسس «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي»: «على الرغم من تنظيم دورة هذا العام من المؤتمر تحت شعار «الارتقاء بمستقبل الغد»، إلا أننا لا نتطلع نحو تحول تدريجي في طريقة عملنا للأشياء، بل نسعى إلى إحداث تغييرات متقدمة ومتجددة من شأنها توجيه صناعة الضيافة إلى مسارها الصحيح في المستقبل».