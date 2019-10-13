ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية عالمياً خلال أغسطس

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.8%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت السعة الشهرية نمواً بنسبة 3.5%، بينما ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 85.7%، مسجلاً بذلك نمواً قياسياً جديداً على المستوى الشهري مع استمرار شركات الطيران بزيادة استخدام الأصول إلى الحد الأقصى.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «سجل أغسطس ارتفاعاً طفيفاً في مستوى الطلب على الرحلات الجوية مقارنة بيوليو، بينما لا يزال هذا المعدل دون معدل النمو طويل الأمد ودون مستوى النمو السنوي المسجل خلال الفترة من 2016 إلى الربع الأول 2018، والذي بلغ 8.5%».