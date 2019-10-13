«سوتشي» وجهة جديدة لسياح الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد راشد النوري، ممثل مدينة «سوتشي» الروسية في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة «أتلانتيس للعطلات»، أن المدينة باتت وجهة ومقصداً رئيساً جديداً للسياح في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تتمتع به من مزايا تجعلها جاذبة بشكل كبير للسياح من هذه المنطقة.

وقال النوري، إن سوتشي تتمتع بقدرات سياحية كبيرة مثل مباني العصر السوفييتي، والمباني الحديثة، والمطاعم الراقية ومن بينها مطاعم تقدم الأكل الحلال وهو ما يعد أمراً مهماً لسياح الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الطبيعة الخلابة ومنابع المياه المعدنية التي جعلت من المدينة وجهة السياح الراغبين في المعالجة بهذه المياه.

وأشار إلى أن «أتلانتيس للعطلات» توفر برامج سياحية للعائلات والأفراد ولهواة وعشاق المغامرات الرياضية الشيقة في هذه المدينة وبأسعار تنافسية أقل بكثير من أسعار الوجهات الأوروبية الأخرى، مجدداً التأكيد أن المدينة بدأت تأخذ حقها من السياحة الإماراتية نظير توافرها على كل متطلبات العائلة الإماراتية والخليجية من الأكل الحلال والفنادق الفارهة والمختلفة والمتنزهات الجميلة وغيرها زيادة على التسهيلات الكبيرة المقدمة للسياح الإماراتيين من لحظة وصولهم للمطار ولغاية المغادرة.

وأكد أن «سوتشي» التي تلقب بمختلف الألقاب الجميلة لروعتها هي بحق لؤلؤة روسيا على البحر الأسود وهي الريفيرا الروسية المتميزة والمختلفة عن غيرها، مشيراً إلى أن زيارة «سوتشي» في فصل الخريف تعد من أفضل الزيارات للحصول على الاسترخاء والهدوء والاستجمام بعيداً عن ضغوط العمل وصخب المدينة.