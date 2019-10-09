البيان في رحلة إلى حدائق ميرابل

المصدر: سالزبورغ - لؤي عبدالله

البيان في جولة اعلامية في حدائق "ميرابل" التي تعتبر من أشهر الأماكن السياحية في سالزبورغ.

صممت الحديقة عام 1690 وأعيد تنظيمها بشكلٍ كليّ في عام 1730. وتم بناء نافورة بيجازوس عام 1913.

وقام قام النحات "Ottavio Mosto" بنحت مجموعةَ التماثيل الأربعة الموجودة حول النافورة وهي ترمزَ لأربعةِ عناصرٍ: النار والهواء والأرض والماء.

فتحت حدائق "ميرابل" أبوابها للشعب بواسطة الإمبراطور فرانز جوزيف في عام 1854.

يقعُ مسرح " Hedge " في الجزء الرئيسي من حدائق "ميرابل"، وهو واحدٌ من أقدم المسارح المحاطة بالشجيرات إلى الشمال من منطقة جبال الألب.