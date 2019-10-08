شركات سعودية وكويتية تبحث عن كنوز أبوظبي السياحية

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدعوة 15 من شركائها في قطاع السفر والسياحة من السعودية والكويت، للمشاركة في الرحلة التعريفية السنوية، التي جرت هذا العام بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» وجزيرة ياس.

أتاحت الرحلة للمشاركين فرصة اكتشاف المعالم والوجهات السياحية بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال رحلة البحث عن الكنز في مختلف أرجاء الإمارة.

شارك في رحلة البحث عن الكنز عدد من الشركات السياحية من الكويت والسعودية، وامتدت المسابقة ليومين متتاليين وشملت 6 مواقع رئيسية في أبوظبي، وهي متحف اللوفر أبوظبي، ياس مول، عالم وارنر براذرز أبوظبي، منارة الرؤية، قصر الإمارات، وجاليريا مول. وشملت المواقع مجموعة من التحديات التي يجب على كل المشاركين إكمالها للفوز بعدد من النقاط في المسابقة. وأتاحت رحلة البحث عن الكنز الفرصة للمشاركين للتعرف على معالم المدينة واختبار وسائل المواصلات وخيارات المطاعم المتوفرة، وجرى الإعلان عن الفريق الفائز في حفل عشاء من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة في عالم فيراري بجزيرة ياس.

وقال نبيل محمود الزرعوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة: «تشهد أبوظبي نمواً إيجابياً في عدد الزوار المقيمين عاماً بعد عام، ونهدف خلال الأشهر المقبلة أن نزيد من هذه الأعداد بشكل أكبر، حيث تخطط أبوظبي لاستضافة عدد من الأحداث الشيقة من بينها أسبوع الألعاب أبوظبي ومهرجان فن أبوظبي وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى فورمولا 1 أبوظبي 2019 واحتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها الكثير».

من جهته، قال سيد فرقان أحمد من شركة «الفارس الدولية للسفر والسياحة» بالسعودية: «خضت رحلات تعريفية كثيرة في السابق، لكن هذه الرحلة كانت رائعة ومميزة».