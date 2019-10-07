«دبي للسياحة» تستقطب زوار نيجيريا عبر معرض «أكوابا أفريقيا»

المصدر: دبي - البيان

شاركت «دبي للسياحة» للعام الرابع على التوالي في معرض سوق السفر الأفريقي «أكوابا أفريقيا 2019»، حيث تستهدف استقطاب أعداد أكبر من السوق النيجيري.

وكان عدد زوّار نيجيريا إلى دبي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت 113 ألف زائر لتحل في المركز الـ 17 ضمن الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي.

وأبدى الزوار من نيجيريا اهتماماً كبيراً بالتجارب المتنوعة التي تقدّمها مناطق الجذب السياحية والمعالم في دبي، والتي جاءت نتيجة الشراكات التجارية، والحملات التسويقية المبتكرة، والوجود المستمر والنشط على مواقع التواصل الاجتماعي. ترأس الوفد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وتضمن 21 من شركاء دبي، وفريق عمل من إكسبو 2020 دبي.

وقد جمع هذا الحدث المتخصص والعريق على مستوى منطقة غرب أفريقيا الشركاء من القطاعين العام والخاص، حيث وفر لهم منصة لتبادل الأفكار الرئيسية حول السوق، وتعزيز العلاقات مع وكلاء السياحة والسفر في السوق النيجيري وأفريقيا، وكذلك إتاحة الفرصة للترويج لدبي كوجهة سياحية متجددة أمام حشد كبير من الجمهور المستهدف.

وقد رحب جناح دبي الذي فاز بجائزة أفضل جناح للعام الرابع على التوالي، بعدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى استقباله 700 شخص من الوفود المشاركة ممن حضروا الجلسات الحوارية التي عقدتها «دبي للسياحة» لتسليط الضوء على مختلف العروض التي تقدمها المدينة.

وشارك فهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة لدى نيجيريا، إضافة إلى عصام كاظم، في جلسة حوارية قدما خلالها شرحاً حول قطاع السياحة في دبي، وكذلك استعراض آخر الإحصاءات الخاصة بأرقام الزوار. وشهدت الفعالية عقد مجموعة من الاجتماعات الاستراتيجية مع الشركاء الإعلاميين والتجاريين.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «حظينا خلال وجودنا في نيجيريا ومشاركتنا الناجحة في معرض «سوق السفر الأفريقي - أكوابا» بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

ولا شك أن وجودنا الدائم في مثل هذه المعارض والفعاليات العالمية يأتي ضمن استراتيجية تنويع الأسواق العالمية التي ننتهجها، وكذلك حرصنا على التواصل مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز علاقاتنا مع مختلف الجهات وترسيخ حضورنا في السوق الأفريقي».

وتستمر «دبي للسياحة» في تعزيز علاقاتها القوية مع شركائها في السوق النيجيري، كما تعتزم «دبي للسياحة» إطلاق حملة أخرى تستهدف شخصيات مشهورة خلال موسم الشتاء من خلال الإعلانات الترويجية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة تفاعل الزوار من نيجيريا، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لهم على مدار العام.