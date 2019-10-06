المصدر: دبي-وائل الخطيب

جاءت دبي ضمن أفضل 3 وجهات شتوية عالمية لهذا العام، في سياق تقرير تلفزيوني أذيع ضمن برنامج «Exposé» الإيرلندي الترفيهي، المعني بالأزياء والجمال، والذي يبث من تلفزيون «فيرجن ميديا» في دبلن.

وأضاف التقرير أن دبي، التي وصفها بمدينة الشمس والبحر والرمال والصحراء، تزخر بناطحات سحاب فاخرة، ومنتجعات عالمية المستوى، بأعداد كبيرة، وفي هذا الوقت من العام، يكون القيام برحلة سفاري وسط الكثبان الرملية ممتعاً ومثيراً، وأيضاً مشاهدة دبي فاونتن، التي تقدم أكبر عرض لنافورة راقصة في العالم.

أما مول دبي فهو موشح بالذهب، من خلال احتضانه باقة من متاجر المجوهرات والموضة، ناهيك عن جولة بالقارب السريع حول معالم، مثل برج العرب، الذي يضفي على زائره جواً من أصول الضيافة العربية.

والوجهتان الأخريان، هما خيار الأسرة في جزر الكناري، واستراحة الزوجين في برشلونة.