3.3 ملايين سائح هندي في الإمارات 2023

المصدر: دبي - وائل الخطيب

من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين الدوليين من الهند إلى الإمارات من 2.6 مليون حالياً إلى 3.3 ملايين عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب 6.1٪ وفق تقرير موقع «إيه تيربو نيوز».

وكشف تقرير بعنوان «نظرة على مصدر السياحة في السوق: الهند»، أن مجموعة من مرافق التسوق ذات المستوى العالمي في الإمارات وجداول الرحلات المنتظمة، والتقاليد الثقافية المتماثلة، ستستمر في تحفيز السفر الدولي من الهند إلى الشرق الأوسط.

ووفقاً لخبراء فإن دبي تُعد بمثابة وطن بعيداً عن الوطن الأم لسوق المصدر الهندي، فيما تساعد العديد من أصناف الطعام الهندي ومجموعة واسعة من الأنشطة مثل الرياضة والجولات التراثية على اجتذاب شرائح عمرية مختلفة من الهند إلى الإمارات.

وتوقع ارتفاع أعداد الزيارات من الهند إلى السعودية من 2019 إلى 2023 بمعدل سنوي مركب 5.4٪ مع زيادة التدفقات الواردة من 1.8 مليون إلى 2.2 مليون.

وأضاف أن ارتفاع الدخل القابل للتصرف لدى أسر الطبقة المتوسطة، وتصور متزايد بين الهنود بأن وضعهم الاجتماعي سوف يرتفع أثناء السفر إلى مدن عصرية في الشرق الأوسط سيستمر اتجاه النمو هذا لسنوات مقبلة.