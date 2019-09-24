الهند تخفض تكلفة تأشيراتها لجذب السياح

المصدر: نيودلهي - د ب أ

تأمل الهند في جذب المزيد من الزائرين لقضاء العطلات بها من خلال خفض تكلفة تأشيراتها السياحية بشكل كبير وتغيير شروطها.

حيث سيتم خفض تكلفة التأشيرة الإلكترونية التي تتيح الإقامة لمدة 30 يوماً إلى عشرة دولارات خلال الموسم المنخفض الذي يمتد من أبريل إلى يونيو، أما في باقي العام فسوف يحتاج السائحون لدفع 25 دولاراً فقط للحصول على تأشيرة تتيح البقاء في الهند لمدة شهر. وتبلغ تكلفة التأشيرة الإلكترونية السياحية 80 دولاراً حالياً.

ومن المميزات الأخرى الجديدة إصدار تأشيرة سياحية صالحة لمدة خمس سنوات، مما يسمح لحاملها السفر إلى البلاد عدة مرات خلال هذه الفترة. وتقتصر تكلفة هذه التأشيرة على 80 دولاراً، بينما تكون تكلفة التأشيرة السياحية السارية لمدة عام واحد نصف هذا المبلغ، أي 40 دولاراً.