«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية إلى ثلاث مدن صينية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي جولة ترويجية إلى ثلاث من أكبر المدن الصينية هي تشنغدو، شينزن، والعاصمة الصينية بكين، سعياً إلى الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية مفضلة بين المسافرين الصينيين، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2019.

شارك في الجولة وفد يضم ممثلين عن شركة «الاتحاد للطيران»، ومجموعة من الفنادق، ومشغلي الرحلات السياحية، ومناطق الجذب السياحي.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: «تعتبر الصين اليوم من أبرز الأسواق المُصدرة للسياح في العالم. كما أنّ سوقها تنطوي على إمكانات هائلة غير مستثمَرة. ومن خلال الترويج لمحفظتنا من خيارات الترفيه والتسلية والفعاليات الثقافية والفنادق ومراكز التسوق عالية الجودة في هذه الجولة الترويجية، ستواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لأعداد متزايدة من المسافرين الصينيين».

وأضاف السعيد: «تتمثل أولوياتنا في التعاون مع أبرز مشغلي الرحلات الصينيين وإبرام عقود تجارية جديدة، وتعريفهم بأحدث منتجاتنا ووجهاتنا السياحية. كما نعمل هذا العام على توعية الوكلاء المحليين للمساهمة بجعل أبوظبي تواكب مختلف أنماط السياحة؛ على سبيل المثال تكتسب السياحة الفردية والجولات الجماعية شعبية متزايدة بين الصينيين».

ضم الوفد ممثلين عن «فندق قصر الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، وفنادق ومنتجعات «جميرا»، ومتحف اللوفر أبوظبي، و«أريبيان أدفينشرز»، و«إكسبيرينس هب»، وفندق «سوفيتل كورنيش أبوظبي»، و«قصر الوطن».