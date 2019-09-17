دبي أفضل وجهة للسفاري في العالم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختارت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية دبي كأفضل وجهة لرحلات السفاري في العالم، وذلك في تصنيف نشرته أمس. وذكرت المجلة أنه برغم شهرة دبي بعمارتها العصرية، بناياتها الفاخرة، مراكز التسوق والفنادق الفخمة، إلا أن لديها أيضاً الصحراء التي توفر لعشاق رحلات السفاري أفضل وجهة على مستوى العالم للتمتع بهذا النوع من الرحلات.

وأفادت بأن السائح في دبي يستطيع أن يستقل سيارة أجرة لتنقله من مطار دبي إلى الصحراء في غضون ساعتين كي يبدأ رحلة سفاري مثيرة. وأوضحت أن رحلة السفاري في دبي تتضمن العديد من التجارب الممتعة كاجتياز الكثبان الرملية داخل سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي، ركوب الجمال، مشاهدة عرض الصقور، تناول الطعام والشراب داخل مخيم صحراوي، وغيرها. واختيرت «الواحات البحرية» المصرية كثاني أفضل وجهة، تلتها «جيسلمير» الهندية؛ ثم صحراء «نيفادا» الأمريكية.