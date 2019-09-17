«الأحداث والفعاليات» محور سوق السفر العربي 2020

المصدر: دبي - البيان

ستمثل «الأحداث والفعاليات» التي تعزز من نمو قطاع السياحة المحور الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي 2020 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أبريل 2020.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «باتت الفعاليات والأحداث في مختلف القطاعات أحد العوامل الرئيسية لجذب المزيد من السائحين والزوار من الخارج إلى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم على مدى الأعوام الأخيرة.

وفي هذا الإطار، سيسلط معرض سوق السفر العربي 2020 الضوء بشكلٍ رئيسي على تأثير الأحداث والفعاليات الكبرى على نمو قطاع السياحة في المنطقة.