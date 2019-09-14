هناك العديد من المعالم السياحية التي ينصح بزيارتها في رواندا منها على سبيل المثال:

جبل كيانخا: يصل ارتفاع الجبل إلى 3474 متراً وهو في الأصل بركان خامد ويقع أعلى قمة الجبل مستنقع كاليدرا، والجبل عبارة عن ستة براكين متصلة فيما يعيش على سطح الجبل العديد من النباتات الملائمة لهذه الطبيعة القاسية مثل النباتات الأفرو- جبلية والخيزران.

بحيرة كيفو: كلمة كيفو في اللغة المحلية القديمة تعنى البحيرة، وذلك في لغة البانتو، وهي واحدة من البحيرات العظمى الأفريقية. تحتل البحيرة المركز السادس من حيث المساحة في القارة الأفريقية، حيث تصل مساحتها إلى نحو 90 كم.

غابات الخيزران: تعتبر الغابات الوجهة المثالية لرحلة العائلة كلها، حيث تعرض الغابات نحو 13 فصيلة مختلفة من القرود الموجودة في العالم ليلعب معها الكبار والصغار، كما تتعدد مسارات المشي في الحديقة وركوب الدراجات والسير على الأقدام وسط القرود والطبيعة.

متحف كيغالي: يعتبر المتحف قبلة لمحبي التاريخ الأفريقي حيث يعرض الأحداث التاريخية التي شهدتها مدينة رواندا على مر التاريخ، كما يوجد في المتحف حديقة من الزهور والورود والأعشاب تريح النفس.