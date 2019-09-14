دبي ضمن لائحة أفضل خمس وجهات على «إنستغرام»

حلت دبي ضمن أكثر خمس وجهات سياحية حول العالم تداولاً على صفحات «إنستغرام» خلال صيف 2019 بحسب محرك بحث «ويجو» الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتصدّر لندن القائمة مستأثرة بالحصة الأكبر من التفاعل على «إنستغرام»، مع ما يزيد على 118 مليون وسم، لتتفوق على باريس التي حصدت 101 مليون وسم، تليها مدينة نيس مع 87 مليون وسم، ونيويورك مع 83 مليون وسم. وتأتي دبي في المرتبة الخامسة مع ما يزيد على 79 مليون وسم.

ويعتبر التداول على صفحات «إنستغرام» عاملاً هاماً يؤثر على قرارات جيل الألفية في اختيار وجهاتهم السياحية؛ إذ يفضل أكثر من 41% من الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم على 33 عاماً اختيار وجهات من خلال الصور التي يتم تداولها على «إنستغرام».

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: «يعتبر انستغرام اليوم من أبرز العوامل المؤثرة على عملية اختيار الوجهات السياحية والأنشطة بدءاً من المغامرات وتجارب الوجهات الصحية والطبيعية والبرية إلى رحلات المدن العصرية وتجارب الطهو والفن وغيرها الكثير.

وتكشف الأبحاث توجهات جيل الألفية نحو تفضيل الإنفاق على السفر أكثر من الأمور الأخرى؛ إذ تتمحور اهتمامات هذه الشريحة حول الرغبة في اختبار تجارب متنوعة في الحياة».

وتبين توجهات عام 2019 رغبة الأشخاص في فترة العشرينيات من العمر في السفر إلى أماكن لالتقاط صور المناظر الطبيعية الفريدة أو السمات الثقافية الأصيلة، بالإضافة طبعاً إلى الوجهات التي تقدم تجارب طعام استثنائية.