«ذي صن»: «أتلانتس النخلة» فندق أسطوري أعاد تعريف السياحة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت صحيفة «ذي صن» البريطانية العريقة فندق «أتلانتس النخلة» في دبي، بأنه أسطوري، وأنه بات بمثابة أيقونة في دبي والإمارات ككل منذ افتتاحه في عام 2008، حيث ساهم في إعادة تعريف السياحة.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن «أتلانتس النخلة» أمس، وذكر كاتب التقرير أن العطلة التي أمضاها مع عائلته في دبي وأقام خلالها في الفندق كانت بمثابة رحلة العمر.

وأكد الكاتب أنه هو وعائلته لم يكونوا ليقضوا وقتاً أسعد من الذي قضوه في «أتلانتس النخلة»، وأضاف أن إقامتهم في الفندق كانت أشبه بقصة خيالية سعيدة. واستعرض التقرير موقع وخصائص «أتلانتس النخلة»، وما يمتلكه من منشآت ومرافق بالغة الفخامة، والرفاهية التي يوفرها لنزلائه.