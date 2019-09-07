دبي تستقطب مليوني سائح من أوروبا الغربية خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد زوار دبي من أوروبا الغربية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نحو مليوني زائر يشكلون 21% من مجمل عدد زوار دبي وبما يعادل أكثر من 9.53 آلاف زائر يومياً بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات، أن المملكة المتحدة تصدرت الأسواق الأوروبية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 667 ألفاً وهي جاءت في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق السياحية للإمارة بعد الهند والسعودية.

وارتفع عدد الزوار من ألمانيا 3% ليصل إلى 338 ألف زائر، بينما سجلت فرنسا نمواً بنسبة 10% وهي الأعلى بين الأسواق الأوروبية من حيث النمو ليصل عدد الزوار الفرنسيين إلى 225 ألف زائر مقارنة بـ 205 آلاف زائر فرنسي في دبي خلال أول 7 أشهر من العام الماضي، ونما عدد القادمين من إيطاليا بنسبة 5% إلى 139 ألف زائر.

ويعتبر السوق السياحي الأوروبي من أهم الأسواق بالنسبة لدبي كما أن شركات الطيران الوطنية وخصوصاً طيران الإمارات تمتلك شبكة وجهات قوية، الأمر الذي يساهم في استدامة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

وتستهدف خطط الإمارة الترويجية العديد من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة في العالم حيث تعد الأسواق الأوروبية من بين الوجهات المستهدفة رغم أنها من اأسواق التقليدية بالنسبة للإمارة لوجود فرص كبيرة في زيادة التدفقات السياحية.

كما تشمل الجهود الترويجية الأسواق الجديدة والواعدة مثل الصين ودول شرق آسيا عبر خطط وبرامج مدروسة تستهدف زيادة الزخم السياحي واستغلال امكانيات الإمارة الواعدة.